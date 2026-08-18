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В Новокуйбышевске руководителю организации назначили штраф за ненормативное состояние аттракциона

В Новокуйбышевске руководитель ответственной организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов), ему назначено наказание в виде штрафа 10 тыс. руб. из-за ненормативного состояния аттракциона. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, проверка показала, что в нарушение требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов на покрытиях сидений аттракциона «Вальс» в парке «Дубки» зафиксированы потертости, сколы, трещины. Это создает угрозу безопасности детей. Нарушения устранены.

Руфия Кутляева