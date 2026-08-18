Власти Тайваня в 2027 году выплатят каждому гражданину по $314 дивидендов от ИИ

В бюджете Тайваня на 2027 год отдельным пунктом заложено 235,7 млрд новых тайваньских долларов ($7,4 млрд) на выплаты населению «дивидендов от искусственного интеллекта». Доля каждого гражданина составит 10 тыс. в местной валюте ($314) наличными, заявил глава островной администрации Уильям Лай.

Последние статистические выкладки показывают, что экономика острова демонстрирует более высокие показатели, чем прогнозировалось ранее, передает его слова Taipei Times.

Рост экономики в первом полугодии достиг почти 14,2%, что является самым высоким показателем за аналогичный отрезок в последние 50 лет. Прогноз роста на весь год был повышен с 9,6% до 11% — он станет самым высоким показателем за 39 лет. Доходы бюджета на следующий год прогнозируются в 3 трлн 926,6 млрд новых тайваньских долларов. Уильям Лай объяснил высокие показатели надежностью цепочек поставок в производстве полупроводников, используемых в информационно-коммуникационных технологиях и обрабатывающей промышленности, которые обеспечивают растущий мировой спрос на ИИ.

Уильям Лай подчеркнул, что выплату должна получить каждая семья, вне зависимости от того, в каких секторах экономики она трудится. Если парламент острова вскоре утвердит бюджет в третьем чтении, люди смогут получить денежную выплату до наступления Нового года по Лунному календарю.

Эрнест Филипповский