Власти Тайваня в 2027 году выплатят каждому гражданину по $314 дивидендов от ИИ
В бюджете Тайваня на 2027 год отдельным пунктом заложено 235,7 млрд новых тайваньских долларов ($7,4 млрд) на выплаты населению «дивидендов от искусственного интеллекта». Доля каждого гражданина составит 10 тыс. в местной валюте ($314) наличными, заявил глава островной администрации Уильям Лай.
Последние статистические выкладки показывают, что экономика острова демонстрирует более высокие показатели, чем прогнозировалось ранее, передает его слова Taipei Times.
Рост экономики в первом полугодии достиг почти 14,2%, что является самым высоким показателем за аналогичный отрезок в последние 50 лет. Прогноз роста на весь год был повышен с 9,6% до 11% — он станет самым высоким показателем за 39 лет. Доходы бюджета на следующий год прогнозируются в 3 трлн 926,6 млрд новых тайваньских долларов. Уильям Лай объяснил высокие показатели надежностью цепочек поставок в производстве полупроводников, используемых в информационно-коммуникационных технологиях и обрабатывающей промышленности, которые обеспечивают растущий мировой спрос на ИИ.
Уильям Лай подчеркнул, что выплату должна получить каждая семья, вне зависимости от того, в каких секторах экономики она трудится. Если парламент острова вскоре утвердит бюджет в третьем чтении, люди смогут получить денежную выплату до наступления Нового года по Лунному календарю.
В 2027 году Тайвань планирует значительно увеличить военный бюджет, который впервые превысит 1 трлн тайваньских долларов ($31,4 млрд), что составит около 3% ВВП, о чём заявил президент Уильям Лай. Это решение принято на фоне обострения отношений с Китаем, который усиливает военное и политическое давление на остров.
Китайские власти пытаются помешать Тайваню реализовать программу по закупке беспилотных летательных аппаратов на сумму 210 млрд новых тайваньских долларов ($6,55 млрд) в период с 2027 по 2031 год. Пекин оказывает давление на тайваньских политиков через Отдел единого фронта и Канцелярию по делам Тайваня, чтобы те заблокировали соответствующий законопроект, так как Китай рассматривает развертывание БПЛА Тайванем как угрозу своему стратегическому преимуществу в Тайваньском проливе.
Напряженность между Тайванем и Китаем сохраняется, особенно после вступления Уильяма Лая в должность главы островной администрации, поскольку Пекин традиционно обвиняет его партию в стремлении к независимости. В апреле 2025 года китайские военные проводили учения «Гром в проливе-2025А» вблизи Тайваня, отрабатывая точечные удары по портовой и энергетической инфраструктуре острова, что Пекин назвал «суровым предупреждением сепаратистским силам».