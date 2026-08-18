Жительницу Пермского округа осудили за мошенничество на сумму более 23 млн рублей

Пермский районный суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах, и приговорил ее к реальному лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как установило следствие, с июля 2021 года по август 2025 года женщина под предлогом развития собственного бизнеса неоднократно просила знакомых оформить кредиты и передать ей заемные средства. При этом она не планировала и не имела возможности вернуть деньги. Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 млн руб.

Суд назначил виновной наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тыс. руб. Отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной 14летнего возраста.

С учетом ранее произведенного возмещения суд также обязал осужденную выплатить потерпевшим свыше 14 млн руб. ущерба, причиненного преступлением.