При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 20 человек за сутки

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали 20 человек. Из них 13 остаются в больницах, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. По словам главы региона, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Господин Шуваев уточнил, что за минувшие сутки ВСУ 144 раза атаковали территорию области. «Противник совершил четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня», — добавил он.

Всего за сутки над регионом сбили 223 БПЛА. В Шебекинском округе погиб боец «Орлана».