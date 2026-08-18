Цена продажи торговой недвижимости в Перми снизилась на 6%

В Перми средняя цена продажи объектов торговой недвижимости во втором квартале этого года составила 126,1 тыс. руб. за кв. м. В первом полугодии она составляла 133,4 тыс. руб. за кв. м. Снижение составило 6%, сообщает пресс-служба PAN City Group. По данным застройщика, цены аренды при этом почти не изменились и в среднем составили чуть больше 1 тыс. руб. за кв. м.

Так, стоимость офисной недвижимости выросла в Перми примерно на 3% — до 149 тыс. руб. за кв. м. Средняя цена производственных зданий во втором квартале года почти не изменилась и составила 64,9 тыс. руб. за кв. м. Также стоимость продажи складской недвижимости выросла только в сегментах В и С класса, в то время как А класс показал снижение со 125 до 120 тыс. руб. за квадратный метр.