Reuters: США и Канада обсуждают снижение пошлин на канадские авто до 15%

США и Канада обсуждают возможное снижение пошлин на канадские автомобили до 15% с учетом вычета доли их стоимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сейчас действует пошлина в 25%.

По данным агентства, главным предметом спора остается механизм вычета стоимости комплектующих. Вашингтон настаивает на том, чтобы из подпадающей под пошлину базы вычиталась стоимость только американских деталей. Оттава добивается вычета стоимости всех североамериканских компонентов, включая детали из Канады и Мексики.

По оценкам представителей автопрома, учет всех региональных компонентов может снизить эффективную ставку для автомобилей североамериканской сборки до однозначных чисел. Это даст им преимущество перед конкурентами из Японии, Южной Кореи и ЕС, поставляющими автомобили в США по 15-процентной ставке.

19 августа Вашингтон планирует ввести новые пошлины на другие канадские товары общей стоимостью $20 млрд, отмечает Reuters.

Кроме автомобильных пошлин, чиновники обсуждают ответные пошлины Канады на американскую сталь и автомобили, ограничения на продажу американского алкоголя в канадских провинциях и претензии США к канадским квотам на молочную продукцию.