Пентагон потребовал от 30 вузов отчитаться о сотрудничестве с РФ, КНР и Ираном

Пентагон потребовал от 30 американских университетов провести проверки своих академических, финансовых и исследовательских связей. Проверка касается контактов с иностранными организациями из перечня угрожающих нацбезопасности США — в том числе связанных с КНР, Россией и Ираном.

«Министерство обороны придерживается политики абсолютной нетерпимости к академическим партнерствам, которые ставят под угрозу нашу национальную безопасность»,— сказал замминистра обороны по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл. Каким именно университетам направлено предупреждение, не уточняется.

Запрет на сотрудничество с образовательными учреждениями из списка призваны защитить американские научные разработки от несанкционированной передачи технологий, кражи интеллектуальной собственности и использования противниками США. В Пентагоне предупредили, что вузы, отказавшиеся от аудита или не устранившие нарушения, могут лишиться федерального финансирования исследований.

В конце июля Пентагон расширил список иностранных образовательных организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В списке уже числятся российские МГУ, НИУ ВШЭ, МИРЭА и другие университеты.