Водителя из Мурома приговорили к 16 годам за фото машин с символикой Z и V

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам колонии водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за фотографии более 40 автомобилей россиян с символикой Z и V. Следствие считает, что эти фотографии он отправлял украинским спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене и участии в террористической организации. Из 16 лет лишения свободы первые три года Локтев проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тыс. руб., один год ограничения свободы и запрет на администрирование сайтов и пабликов сроком на два года.

По версии следствия, с июня 2022 по май 2023 года осужденный сфотографировал не менее 41 автомобиля с символикой в поддержку СВО и госномерами в Муромском районе, после чего отправил снимки в каналы, связанные с украинскими спецслужбами. Такая информация о людях, поддерживающих СВО, могла послужить в деятельности против безопасности РФ, посчитал суд. Кроме того, было установлено, что с апреля 2023 года Локтев состоял в запрещенной в РФ террористической организации «Артподготовка», в которой получил виртуальный «партийный билет».

Локтева задержали в апреле 2024 года. На суде 44-летний мужчина признал вину частично. По его словам, он был уверен, что отправляет фотографии исключительно для статистики. Сейчас он поддерживает проведение СВО, добавил он.