Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Водителя из Мурома приговорили к 16 годам за фото машин с символикой Z и V

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам колонии водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за фотографии более 40 автомобилей россиян с символикой Z и V. Следствие считает, что эти фотографии он отправлял украинским спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене и участии в террористической организации. Из 16 лет лишения свободы первые три года Локтев проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тыс. руб., один год ограничения свободы и запрет на администрирование сайтов и пабликов сроком на два года.

По версии следствия, с июня 2022 по май 2023 года осужденный сфотографировал не менее 41 автомобиля с символикой в поддержку СВО и госномерами в Муромском районе, после чего отправил снимки в каналы, связанные с украинскими спецслужбами. Такая информация о людях, поддерживающих СВО, могла послужить в деятельности против безопасности РФ, посчитал суд. Кроме того, было установлено, что с апреля 2023 года Локтев состоял в запрещенной в РФ террористической организации «Артподготовка», в которой получил виртуальный «партийный билет».

Локтева задержали в апреле 2024 года. На суде 44-летний мужчина признал вину частично. По его словам, он был уверен, что отправляет фотографии исключительно для статистики. Сейчас он поддерживает проведение СВО, добавил он.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд