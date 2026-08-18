«Вымпел» разработал проект крупнейшего российского лайнера

Конструкторское бюро «Вымпел» разработало проект нового лайнера для международных круизов в Черном море. Судно должно стать самым крупным в истории российского судостроения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию проекта.

Пассажировместимость нового судна составит более 2 тыс. человек. Сейчас крупнейшим российским лайнером считается «Мустай Карим», рассчитанный на 329 пассажиров.

Новый лайнер будет курсировать между портами России, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. Технические характеристики судна также позволят ему заходить в порты Средиземного моря, включая Грецию.

Пассажирам предложат несколько вариантов размещения: от стандартных двухместных номеров до кают с балконом и класса гранд-сьют. На лайнере предусмотрены театр, зона Duty Free, спа-салон, медицинский блок, рестораны, бары и теннисный корт.