Губернатор Тульской области отправил выспаться уснувшего на совещании мэра

Мэр Богородицка в Тульской области Вадим Игонин уснул во время оперативного совещания с губернатором Дмитрием Миляевым. Губернатор обратил внимание на спящего чиновника во время выступления регионального министра спорта Михаила Трунова.

Господин Миляев прервал доклад и попросил отключить мэра от совещания. «Пусть Игонин выспится. Отключайте Богородицк, а потом главу ко мне пригласите, я ему все расскажу про загруженность спортивных объектов лично»,— сказал губернатор (цитата по «Тульский 1»).

В администрации Богородицкого района господин Игонин работает с 1998 года. В 2007-м стал заместителем главы администрации, в 2011-м возглавил город. В 2014-м он покинул пост главы, но занял эту должность снова через три года.

В марте на подобном совещании заснул глава администрации Чернского района Сергей Кузнецов. Господин Миляев тогда предложил ему выбрать другой «карьерный трек». К увольнению тогда тот случай не привел.