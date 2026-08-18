Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 04:39

Рядом с Москвой за ночь сбили 86 беспилотников

Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве этой ночью, достигло 86. Об уничтоженных БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Первые дроны силы ПВО сбили около 2:30 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Сейчас в Москве не работают аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщают в Росавиации. Действуют частичные ограничения для аэропорта Шереметьево — он принимает и выпускает рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Новость обновлена в 4:39 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых у столицы.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд