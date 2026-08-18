Киркорову на три года запретили открывать бизнес в России
Налоговая инспекция принудительно исключила из ЕГРЮЛ компанию российского певца Филиппа Киркорова «Филипп Киркоров Корпорейшн» из-за недостоверной информации в реестре. Данные опубликованы ФНС России.
По закону, в таком случае владелец компании с долей от 50% автоматически лишается права открывать бизнес на три года. Ограничение на открытие новых компаний для Филиппа Киркорова продлится до 18 сентября 2028 года, пишет «РИА Новости».
Кроме того, другая комания артиста — «Филл фо ю», занимающаяся торговлей одеждой и обувью — указала в реестре неверный адрес. Гендиректор компании, бывший стилист артиста Арсен Айрапетов также находится под запретом об открытии новых компаний до октября 2027 года.
В июне 2025 года налоговая приняла решение об исключении ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а в сентябре того же года компания была исключена из реестра из-за недостоверных сведений. Счета компании были заблокированы, поскольку она не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней от необходимого срока.
Помимо этого, с 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) неоднократно приостанавливала операции по счетам другой компании господина Киркорова — «Филл фо ю», занимающейся продажей одежды, также из-за непредставления налоговой декларации. Против ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» возбуждено три исполнительных производства, общая сумма взыскания составляет 68,2 тыс. руб. Ранее, в сентябре 2025 года, Таганский районный суд Москвы получил иск о взыскании с Филиппа Киркорова задолженности по кредиту от АО «Социум Трейд», которое получило право требования долга от Московского кредитного банка.