Киркорову на три года запретили открывать бизнес в России

Налоговая инспекция принудительно исключила из ЕГРЮЛ компанию российского певца Филиппа Киркорова «Филипп Киркоров Корпорейшн» из-за недостоверной информации в реестре. Данные опубликованы ФНС России.

По закону, в таком случае владелец компании с долей от 50% автоматически лишается права открывать бизнес на три года. Ограничение на открытие новых компаний для Филиппа Киркорова продлится до 18 сентября 2028 года, пишет «РИА Новости».

Кроме того, другая комания артиста — «Филл фо ю», занимающаяся торговлей одеждой и обувью — указала в реестре неверный адрес. Гендиректор компании, бывший стилист артиста Арсен Айрапетов также находится под запретом об открытии новых компаний до октября 2027 года.