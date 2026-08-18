Россия в июне сократила вложения в госбумаги США на $2 млрд

Объем российских вложений в государственные облигации США в июне опустился с $29 млн до $27 млн. Данные опубликовал американский Минфин.

Из общей суммы на долгосрочные казначейские бумаги пришлось $23 млн (против $26 млн месяцем ранее), на краткосрочные — $4 млн ($3 млн в мае). До этого показатель рос на протяжении двух месяцев: в апреле показатель составлял $26 млн, а в марте — $25 млн.

Масштабное сокращение российских вложений в гособлигации США началось весной 2018 года, когда портфель сократился с $96 млрд до $14,9 млрд за два месяца. Банк России заявил, что не имеет казначейских обязательств США, а текущий показатель состоит из вложений частных лиц и институциональных инвесторов.

Крупнейшим держателем американских гособлигаций в июне 2026 года осталась Япония, нарастившая портфель до $1,16 трлн. На втором месте расположилась Великобритания с $939,9 млрд, на третьем — Китай с $633,4 млрд.