Кушнер: разоружение «Хамаса» может начаться уже в следующие 30 дней

Процесс разоружения палестинского движения «Хамас» может начаться уже в ближайшие 30 дней, заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который ведет переговоры по осуществлению плана «Совета мира» в Газе. Туннели, которые использовали боевики, могут быть уничтожены в ближайшие два или три месяца, добавил он.

На вопрос о том, действительно ли боевики хотят прекратить войну, господин Кушнер ответил, что на переговорах они «говорят правильные вещи». «Очень, очень трудно доверять террористической организации, совершившей такие ужасные зверства. У нас была очень корректная встреча, и они говорили все правильные слова. Мы дадим им шанс проявить себя, и оценивать все будем по конкретным действиям и шагам. Надеюсь, это окажется правдой»,— сказал он в интервью Fox News.

Для демилитаризации Газы «Хамас» и Израиль должны сотрудничать, подчеркнул представитель США. «Мы не собираемся ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения каких-либо непосредственных угроз»,— добавил переговорщик.

Соглашение по демилитаризации Газы предполагает, что «Хамас» и прочие группировки полностью сложат оружие и разрешат демонтировать сеть подпольных тоннелей. Лишь после этого Израиль выведет армию из анклава, уступив место Международным силам стабилизации.