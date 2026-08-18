Кушнер: разоружение «Хамаса» может начаться уже в следующие 30 дней
Процесс разоружения палестинского движения «Хамас» может начаться уже в ближайшие 30 дней, заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который ведет переговоры по осуществлению плана «Совета мира» в Газе. Туннели, которые использовали боевики, могут быть уничтожены в ближайшие два или три месяца, добавил он.
На вопрос о том, действительно ли боевики хотят прекратить войну, господин Кушнер ответил, что на переговорах они «говорят правильные вещи». «Очень, очень трудно доверять террористической организации, совершившей такие ужасные зверства. У нас была очень корректная встреча, и они говорили все правильные слова. Мы дадим им шанс проявить себя, и оценивать все будем по конкретным действиям и шагам. Надеюсь, это окажется правдой»,— сказал он в интервью Fox News.
Для демилитаризации Газы «Хамас» и Израиль должны сотрудничать, подчеркнул представитель США. «Мы не собираемся ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения каких-либо непосредственных угроз»,— добавил переговорщик.
Соглашение по демилитаризации Газы предполагает, что «Хамас» и прочие группировки полностью сложат оружие и разрешат демонтировать сеть подпольных тоннелей. Лишь после этого Израиль выведет армию из анклава, уступив место Международным силам стабилизации.
17 августа 2026 года в египетском Эль-Аламейне спецпосланник президента США Джаред Кушнер провел встречу с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и «Хамасом», а также с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым. Целью Кушнера стало продвижение плана Совета мира по Газе, который подразумевает разоружение «Хамаса» и вывод израильских войск. В начале августа 2026 года Израиль отверг предложенный Советом мира план по разоружению группировок в анклаве, а 9 августа 2026 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с критикой плана по демилитаризации Газы, заявив, что армия не будет выводить войска, пока «Хамас» полностью не разоружится.
В январе 2026 года Дональд Трамп заявил об официальном согласии «Хамаса» на разоружение и передачу карт своих тоннельных систем в секторе Газа в обмен на признание группировки политической силой. В тот же период Джаред Кушнер представил «генеральный план» будущего анклава, предполагающий строительство «новой Газы» за два-три года, что потребует свыше 25 млрд долларов частных инвестиций. По словам американских чиновников, план демилитаризации Газы уже разработан американской стороной.
«Совет мира» — это новая международная структура, созданная президентом США Дональдом Трампом, первое заседание которой прошло в Вашингтоне 19 февраля 2026 года. Главной темой повестки дня стало восстановление сектора Газа и контроль над анклавом после завершения военной операции Израиля. За стратегическое планирование в Совете мира отвечает исполнительный комитет, куда вошли, в частности, госсекретарь Марко Рубио, Джаред Кушнер и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В уставе организации право приглашать и исключать участников, а также утверждать глав всех комитетов и транзакции на восстановление сектора Газа закреплено за председателем, которым является Дональд Трамп.
Концепция «Совета мира» изначально была сформулирована в рамках переговоров относительно второй фазы урегулирования между Израилем и «Хамасом», но впоследствии администрация США начала позиционировать эту структуру как альтернативу Совету Безопасности ООН. Официально о создании «Совета мира» Дональд Трамп объявил в январе 2026 года на форуме в Давосе, где был подписан устав организации представителями почти двух десятков стран, включая Аргентину, Турцию, Саудовскую Аравию, Венгрию и Катар.