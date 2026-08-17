Саратовский бизнес может стать социальным за счет участников СВО

В Саратовской области вступил в силу приказ регионального минэкономразвития о ряде изменений в порядке признания малого и среднего бизнеса социальными предприятиями. Подписанный министром Андреем Разборовым документ опубликовали на портале правовой информации.

Статус социального предприятия открывает доступ к федеральным и региональным грантам, налоговым преференциям и программам льготного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Перечень уязвимых и приоритетных категорий граждан, трудоустройство которых позволяет юрлицам претендовать на статус социального предприятия, расширили двумя пунктами. В список попали лица, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО) на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также ветераны боевых действий. Для получения статуса работодателю необходимо, чтобы представители льготных категорий составляли не менее двух человек и 50% от штата, а доля расходов на их зарплаты превышала 25% от общего фонда оплаты труда. Альтернативный вариант — реализация товаров, произведенных такими гражданами, или оказание услуг, направленных на преодоление ограничений их жизнедеятельности.

В том числе минэкономразвития расширил возможности межведомственного взаимодействия. Теперь данные из ЗАГСов (о рождении, смерти, семейном положении, опекунах, т. д.) будут запрашивать напрямую из «Единого федерального информационного регистра сведений о населении». Информацию смогут направлять через «Региональную систему межведомственного электронного взаимодействия». Также теперь при подаче заявления через «Госуслуги» или «Цифровую платформу МСП» аутентификацию можно пройти при помощи биометрических данных.

Дарья Васенина