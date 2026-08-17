Бывший музыкант группы Стаса Намина «Цветы» Владислав Петровский погиб в ДТП

Бывший клавишник группы Стаса Намина «Цветы» Владислав Петровский погиб в возрасте 74 лет. Об этом сообщила ТАСС вдова музыканта. Дата прощания с господином Петровским пока неизвестна.

Трагедия произошла 16 августа в Петушинском районе Владимирской области. В окружении артиста агентству рассказали, что Владислава Петровского насмерть сбил байкер. Музыкант ехал на велосипеде, когда с ним на большой скорости столкнулся подросток на питбайке.

Владислав Петровский вырос в Ленинграде. В 1969 году он окончил Хоровое училище им. Глинки. С 1976 по 1989 год музыкант был клавишником и аранжировщиком группы «Цветы». В 1990-х годах вместе с экс-вокалистом группы он выступал с репертуаром «Цветов».