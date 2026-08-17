Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет с визитом в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча глав двух государств должна состояться 24 сентября в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (май 2026 года)

Фото: Evan Vucci / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (май 2026 года)

Фото: Evan Vucci / Reuters

«К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября»,— уточнил господин Трамп при общении с журналистами в Овальном кабинете.

Как писало Politico со ссылкой на источники, Си Цзиньпин не собирается присутствовать на мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре и ограничится переговорами с Дональдом Трампом. Председатель КНР, по данным издания, прилетит в США вечером 23 сентября и вылетит обратно уже 25 сентября.