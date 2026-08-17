В Польше заявили о подготовке к войне
Польша готовится к возможной войне, но рассчитывает, что она все же не начнется. Об этом заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик в интервью Super Express.
По словам господина Томчика, Польша наращивает оборонный потенциал и готовится к возможным атакам на объекты энергетики. Среди нововведений он назвал систему подавления беспилотников SAN.
«Мы не строим армию для пресс-конференции, а строим ее с расчетом на то, что она должна быть готова к оборонным операциям в крайне неблагоприятных условиях»,— пояснил замминистра.
Заместитель министра обороны Цезарий Томчик в декабре 2025 года заявил, что Польша планирует запустить «антидроновую стену» на восточной границе в ближайшие шесть месяцев. Полностью завершить строительство нового комплекса противобеспилотных укреплений вдоль восточных границ Польша планирует в течение двух лет. Эта «антидроновая стена» будет включать различные уровни обороны, на вооружении будут пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников.
Создание проекта обойдется более чем в 2 млрд евро и будет финансироваться за счет европейских средств в рамках программы оборонных займов SAFE (Security Action for Europe), а также из государственного бюджета. Некоторые системы, например многоствольные пулеметы, будут предназначены для использования только в экстренных случаях или в условиях войны.
В ноябре 2025 года Минобороны Польши анонсировало начало кампании по всеобщей военной подготовке, в которой смогут принять участие все желающие граждане, включая школьников и пенсионеров. К концу 2025 года планировалось обучить около 20 тыс. человек, а в 2026 году — не менее 400 тыс. человек, включая обучающихся по программе для резервистов.