В Польше заявили о подготовке к войне

Польша готовится к возможной войне, но рассчитывает, что она все же не начнется. Об этом заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик в интервью Super Express.

По словам господина Томчика, Польша наращивает оборонный потенциал и готовится к возможным атакам на объекты энергетики. Среди нововведений он назвал систему подавления беспилотников SAN.

«Мы не строим армию для пресс-конференции, а строим ее с расчетом на то, что она должна быть готова к оборонным операциям в крайне неблагоприятных условиях»,— пояснил замминистра.