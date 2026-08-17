В Ульяновской области для Димитровграда разрабатывают мастер-план

В Ульяновской области совместно с «Росатомом» начата разработка мастер-плана развития Димитровграда. Об этом заявил в понедельник губернатор Ульяновской области Алексей Русских, подводя итоги заседания штаба по комплексному развитию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-службы администрации Димитровграда Фото: фото пресс-службы администрации Димитровграда

Как доложил на заседании руководитель Агентства инновационного развития Ульяновской области Альберт Гатауллин, к разработке мастер-плана привлечены также ООО «Институт территориального планирования “Урбаника”» и АО «Стратеджипартнерс групп» (дочерняя компания ПАО «Сбербанк России»).

Мастер-план развития территории является комплексным документом стратегического и территориального планирования, определяющим долгосрочные цели развития территории. Он объединяет два обязательных документа стратегического планирования: генплан и стратегию социально-экономического развития города. Считается, что такое объединение позволит синхронизировать пространственное развитие города с бюджетными ресурсами и инвестиционными программами, устраняя разрыв между стратегическим видением и механизмами его реализации.

В 2023 году были разработаны мастер-планы для 20 городов Дальнего Востока, в 2024-м — для 18 городов Арктики. Сейчас идет третий этап, в который включены 200 городов страны. Работа по формированию мастер-плана Димитровграда стартовала в этом году при поддержке «Росатома».

На интернет-платформе мастер-плана Димитровграда пока показан только график проекта, включающий четыре этапа: стратегическую сессию (апрель-май 2026 года, фактически она прошла 10 июня), оценку территории (июль), детализацию проектных решений (август-ноябрь), окончание работы и представление проекта мастер-плана (декабрь 2026 года).

Подробной информации по комплексному проекту социально-экономического и территориального развития Димитровграда, как и информации о бюджетных средствах, выделяемых на подготовку мастер-плана, в открытом доступе пока нет.

На заседании штаба Алексей Русских поручил организовать обсуждение документа с экспертами и общественностью.

Сергей Титов, Ульяновск