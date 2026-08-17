Минздрав разработал порядок медкомиссий для иностранцев
Минздрав разработал проект регламента для медицинского освидетельствования иностранцев на употребление наркотиков, опасные инфекционные болезни и ВИЧ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно проекту приказа, заключения врачей будут оформлять исключительно в электронной форме. Их будут размещать в единой государственной информсистеме здравоохранения (ЕГИСЗ). Медорганизации за 24 часа будут передавать сведения в МВД России и Роспотребнадзор. Любой документ, отсутствующий в системе, будет считаться недействительным. Это должно исключить оборот неучтенных документов, отметили в ведомстве.
Медицинские организации также будут обязаны уведомлять правоохранительные органы, если при оказании медпомощи или других медицинских обращениях они выявили инфекционное заболевание или наркотические вещества в организме. Перечень организаций, которые смогут проводить медосвидетельствование иностранцев, утвердит Росздравнадзор.
Проект разработали для реализации закона, который обязывает иностранцев проходить медкомиссию в первые 30 дней с момента въезда в страну, а далее — ежегодно. За обследование платит сам иностранец.
16 января 2026 года в Государственную Думу был внесен законопроект, обязывающий иностранцев проходить медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики в течение 30 дней с момента въезда в Россию, а затем ежегодно. Ранее иностранцы могли проходить такое обследование в течение 90 дней, а штрафы за уклонение от него были значительно ниже.
Законопроект также предусматривает сокращение срока прохождения медосвидетельствования до 30 дней для всех категорий иностранцев, в том числе для трудовых мигрантов и граждан стран ЕАЭС. Кроме того, документ устанавливает штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования: для граждан — от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.