Минздрав разработал порядок медкомиссий для иностранцев

Минздрав разработал проект регламента для медицинского освидетельствования иностранцев на употребление наркотиков, опасные инфекционные болезни и ВИЧ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно проекту приказа, заключения врачей будут оформлять исключительно в электронной форме. Их будут размещать в единой государственной информсистеме здравоохранения (ЕГИСЗ). Медорганизации за 24 часа будут передавать сведения в МВД России и Роспотребнадзор. Любой документ, отсутствующий в системе, будет считаться недействительным. Это должно исключить оборот неучтенных документов, отметили в ведомстве.

Медицинские организации также будут обязаны уведомлять правоохранительные органы, если при оказании медпомощи или других медицинских обращениях они выявили инфекционное заболевание или наркотические вещества в организме. Перечень организаций, которые смогут проводить медосвидетельствование иностранцев, утвердит Росздравнадзор.

Проект разработали для реализации закона, который обязывает иностранцев проходить медкомиссию в первые 30 дней с момента въезда в страну, а далее — ежегодно. За обследование платит сам иностранец.