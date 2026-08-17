NYT узнала об использовании Украиной спутниковых снимков еще до спецоперации

Украина начала использовать спутниковые снимки союзников против России до начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как сообщает NYT, раньше спутниковые данные пересылали медленно — доставка снимков могла занимать несколько дней. Сейчас же оперативная передача изображений — это ключевой элемент ведения боевых действий. Украинским военным предоставляют технику для работы с этими снимками компании из США и Нидерландов.

По данным газеты, изображения передаются на устройства, которые внешне похожи на игровые приставки. С их помощью операторы находят цели, рассчитывают траектории полета и ведут «огонь из беспилотников». В некоторых случаях операторы могут самостоятельно управлять спутниками. За день можно получить снимки нужного объекта более 15 раз, а получение одного снимка занимает до 15 минут. Такая технология позволяет наносить удары по целям в России, уточняет NYT.