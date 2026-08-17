Упрдор снова ищет подрядчика для расширения дороги под Саратовом за 6,5 млрд
ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» объявило тендер на капремонт и расширение дороги в Саратовской области. Подробности опубликовали в ЕИС «Госзакупки».
Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области
Реконструировать планируют 20 км трассы Р-228. Участок расположен между селом Широкий Буерак в Саратовском районе и рабочим поселком Клены в Вольске. На сегодняшний день дорога двухполосная, ее планируют расширить до четырех рядов. Срок завершения работ — 29 декабря 2028 года.
За исполнение контракта Упрдор предлагает максимум 6,5 млрд руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 2 сентября. Поставщика выберут 7 сентября. Отметим, аналогичный конкурс объявляли месяцем ранее — желающих выиграть тендер не нашлось.