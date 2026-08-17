В Молдавии сообщили о взрыве неизвестного летательного аппарата

Неизвестный летательный аппарат взорвался в Штефан-Водском районе Молдавии, граничащем с Украиной. Он упал примерно в 3 км от села Талмаза, пострадавших при ЧП нет. Об этом сообщила полиция республики в Telegram.

Территорию вокруг объекта оцепили. На месте работают специалисты профильных ведомств: осматривают летательный аппарат, чтобы определить его происхождение, и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее Минобороны Молдавии сообщало об объекте, который вошел в воздушное пространство страны и двигался по направлению Кучурганы—Тирасполь. Он пропал с экранов систем наблюдения в районе села Талмаза.