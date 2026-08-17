В Молдавии сообщили о взрыве неизвестного летательного аппарата
Неизвестный летательный аппарат взорвался в Штефан-Водском районе Молдавии, граничащем с Украиной. Он упал примерно в 3 км от села Талмаза, пострадавших при ЧП нет. Об этом сообщила полиция республики в Telegram.
Территорию вокруг объекта оцепили. На месте работают специалисты профильных ведомств: осматривают летательный аппарат, чтобы определить его происхождение, и выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее Минобороны Молдавии сообщало об объекте, который вошел в воздушное пространство страны и двигался по направлению Кучурганы—Тирасполь. Он пропал с экранов систем наблюдения в районе села Талмаза.
10 августа 2026 года МИД Молдавии сообщил об отзыве своего посла в России Лилиана Дария для консультаций из-за падения ударного БПЛА возле села Крокмаз в районе Штефан-Водэ. Этот инцидент был расценен как серьёзное нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, создав угрозу безопасности граждан.
В ночь на 8 июня 2026 года беспилотный летательный аппарат взорвался вблизи села Лопатна Оргеевского района Молдавии, о чем сообщалось со ссылкой на местную полицию. Также 25 ноября 2025 года в небе над Молдавией было обнаружено шесть беспилотников, которые, по данным Минобороны республики, незаконно пересекли воздушную границу.