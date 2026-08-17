В США раскрыли информацию о крупнейших инвесторах компании SpaceX

Корпорация SpaceX Илона Маска уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о своих крупнейших инвесторах. Раскрытие информации произошло спустя два месяца после первичного размещения акций, в результате которого компания стала публичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В уведомлении для SEC не говорится, когда именно были сделаны эти инвестиции — до IPO, во время или после него. Крупнейшим внешним инвестором является корпорация Alphabet (Google) — ей принадлежит 551,2 млн акций (около 3,9%), которые сейчас оцениваются в $77,2 млрд. На втором месте инвесткомпания Fidelity — 302 млн акций (2,2%) стоимостью около $42,4 млрд. На третьем — американский венчурный фонд Gigafund — 171,8 млн акций (1,2%), стоимость доли — около $24 млрд.

Четвертым по величине инвестором SpaceX является саудовский суверенный инвестфонд Saudi Public Investment Fund — 154,1 млн акций (1,1%), $21,7 млрд. Ведущая технологическая корпорация Nvidia владеет 122,8 млн акций SpaceX (0,9%), которые сейчас оцениваются в $17,2 млрд. Замыкает топ-6 инвесторов SpaceX инвестфонд Harvard Management Co, связанный с одноименным университетом — ему принадлежит 12,9 млн акций (0,1%) на $1,8 млрд.

Крупнейшим акционером SpaceX является ее основатель и руководитель Илон Маск, которому принадлежит 42% акционерного капитала и 80% голосующих акций. Рыночная капитализация SpaceX сейчас составляет $1,95 трлн. За последний месяц акции SpaceX выросли в цене на 20%.

Евгений Хвостик