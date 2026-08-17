В США раскрыли информацию о крупнейших инвесторах компании SpaceX
Корпорация SpaceX Илона Маска уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о своих крупнейших инвесторах. Раскрытие информации произошло спустя два месяца после первичного размещения акций, в результате которого компания стала публичной.
Илон Маск
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
В уведомлении для SEC не говорится, когда именно были сделаны эти инвестиции — до IPO, во время или после него. Крупнейшим внешним инвестором является корпорация Alphabet (Google) — ей принадлежит 551,2 млн акций (около 3,9%), которые сейчас оцениваются в $77,2 млрд. На втором месте инвесткомпания Fidelity — 302 млн акций (2,2%) стоимостью около $42,4 млрд. На третьем — американский венчурный фонд Gigafund — 171,8 млн акций (1,2%), стоимость доли — около $24 млрд.
Четвертым по величине инвестором SpaceX является саудовский суверенный инвестфонд Saudi Public Investment Fund — 154,1 млн акций (1,1%), $21,7 млрд. Ведущая технологическая корпорация Nvidia владеет 122,8 млн акций SpaceX (0,9%), которые сейчас оцениваются в $17,2 млрд. Замыкает топ-6 инвесторов SpaceX инвестфонд Harvard Management Co, связанный с одноименным университетом — ему принадлежит 12,9 млн акций (0,1%) на $1,8 млрд.
Крупнейшим акционером SpaceX является ее основатель и руководитель Илон Маск, которому принадлежит 42% акционерного капитала и 80% голосующих акций. Рыночная капитализация SpaceX сейчас составляет $1,95 трлн. За последний месяц акции SpaceX выросли в цене на 20%.
12 июня 2026 года SpaceX провела первичное публичное размещение акций (IPO), в ходе которого компания привлекла 85,7 млрд долларов, а её общая оценка инвесторами составила 1,77 трлн долларов. Это размещение стало крупнейшим в истории, обойдя IPO Saudi Aramco в 2019 году, которое привлекло 29,4 млрд долларов.
На второй день торгов, 16 июня 2026 года, капитализация SpaceX превысила 2,5 трлн долларов, а 28 июня 2026 года компания сообщила о включении в индекс NASDAQ 100, что является одним из самых коротких периодов между выходом на биржу и включением в индекс. 22 июня 2026 года SpaceX объявила о начале размещения облигаций, планируя использовать выручку для погашения заимствований и общих корпоративных целей, а также сообщила о наличии средств в размере 100,8 млрд долларов по состоянию на 19 июня.
После IPO SpaceX стала самой дорогой компанией в портфеле Илона Маска, обойдя Tesla, которая оценивалась примерно в 1,5 трлн долларов. К 24 июня 2026 года состояние Илона Маска опустилось ниже 1 трлн долларов, до 957 млрд долларов, после снижения акций SpaceX и Tesla.