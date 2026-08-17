Три человека погибли при крушении вертолета на острове Сифнос в Греции

Частный вертолет потерпел крушение в районе греческого острова Сифнос. При аварии погибли три человека, передает ERT.

По данным пожарной службы, вертолет Bell 206 вылетел из города Маркопулон на Сифнос. Он разбился во время захода на посадку недалеко от вертолетной площадки, после чего вспыхнул пожар. На месте ЧП спасатели, предварительно, обнаружили тела двух мужчин и одной женщины.

Личности находившихся на борту и причина крушения пока не установлены. Pontiki пишет, что при крушении погибли молодожены-иностранцы и пилот. Пара прибыла из Британии, утверждает издание.