В работе сервисов Microsoft произошел массовый сбой

В работе GitHub, Copilot и Microsoft Teams по всему миру произошел массовый сбой. Об этом сообщает Downdetector. Пресс-служба GitHub также подтвердила проблемы.

По данным Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на работу GitHub около 16:30 мск. За несколько часов проблемы коснулись и других сервисов Microsoft, включая Copilot и Teams.

GitHub подтвердил проблемы около 16:40 мск. К 19:16 мск доля неудачных запросов при работе с веб-интерфейсом и использовании API достигает 20%. При загрузке архивов и необработанного содержимого репозитория показатель составляет около 50%.

Сбой также затронул сервисы, связанные с аутентификацией, в том числе SAML и OIDC, SCIM и Team Sync. «Мы продолжаем работать над выявлением причин проблем. Информация будет публиковаться по мере принятия мер», — сообщили в GitHub.

Профильный Telegram-канал «Эксплойт» пишет, что ошибки могут быть связаны с проблемами облачной платформы Amazon Web Serivces.