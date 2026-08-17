Заплыв на выбывание

Длящийся почти десять лет конфликт совладельцев пермского бассейна «БМ» вышел на новый уровень. ООО «Консалтинг-Сервис» и Елена Семенова добиваются исключения друг друга из состава ООО «БМ» в суде. «Консалтинг-Сервис» считает, что действия госпожи Семеновой противоречат интересам «БМ» и могут создавать угрозу посетителям бассейна. Ответчица, в свою очередь, обвиняет «Консалтинг-Сервис» в создании залоговых обременений на имущество бассейна и блокировании работы компании.



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31 августа Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление совладельца ООО «Консалтинг-Сервис» к Елене Семеновой. Стороны являются совладельцами ООО «БМ», управляющего одноименным пермским бассейном, им принадлежит по 50%. Как следует из материалов дела, истец требует исключить из состава учредителей «БМ» госпожу Семенову, так как та «зло­употребляет своими правами, а также совершает действия, заведомо противоречащие интересам общества». В свою очередь, Елена Семенова, возражая против заявленных исковых требований, представила встречное исковое заявление об исключении «Консалтинг-Сервис» из состава участников ООО «БМ».

ООО «БМ» управляет одноименным спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Коминтерна, 25, в Свердловском районе Перми, приватизированным в 1993 году. В его состав входят 50-метровый бассейн на восемь дорожек, детские бассейны, секции по плаванию и аквааэробике. Общество контро­лируется Еленой Семеновой (50%, представляет интересы семьи экс-акционера «Велты» Сергея Семенова) и ООО «Консалтинг-Сервис» (50%, принадлежит бизнесмену Дмитрию Зарецкому). Оба совладельца с 2017 года находятся в состоянии корпоративного конфликта. В 2018 году ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК) удалось обратить взыскание на имущество ООО «БМ» из-за долга в размере 65 млн руб. Имущественный комплекс бассейна несколько раз безуспешно выставлялся на торги. В 2020 году по иску городских властей бассейн был признан социально значимым объектом, что позволяет продать его только при условии сохранения использования объекта по прямому назначению. В ноябре 2025-го по иску администрации Свердловского района Перми суд наложил обеспечительные меры на эксплуатацию объекта из-за его несоответствия требованиям безопасности. В июне обеспечительные меры были сняты, и бассейн вновь начал работу в штатном режиме.

По данным «Ъ-Прикамье», в новом арбитражном споре «Консалтинг-Сервис» считает, что Елена Семенова принимала неправомерные решения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. В частности, в 2022 году она организовала реконструкцию здания бассейна, которая была проведена незаконно, в результате чего объект перестал соответствовать требованиям пожарной безопасности. Как полагают в ООО, в этих условиях госпожа Семенова должна была распорядиться о приостановлении деятельности бассейна. Сейчас, по мнению «Консалтинг-Сервис», необходимо провести повторную экспертизу здания. В свою очередь, компания не готова, как соучредитель ООО «БМ», нести ответственность, а также риск судебных исков в случае, если пострадают посетители бассейна.

Еще один блок претензий к Елене Семеновой касается возможного сокрытия прибыли ООО «БМ». Как считает «Консалтинг-Сервис», госпожа Семенова могла создать искусственную задолженность компании «БМ» перед своей матерью. Формально между обществом и женщиной были заключены договоры займа, по которым ООО производило выплаты. В «Консалтинг-Сервис» не исключают, что фактически заем получен не был. Кроме того, истец утверждает, что Елена Семенова не отчиталась, как была израсходована прибыль бассейна за 2023 год, которая тогда составила свыше 7,4 млн руб. В компании указывают также, что на счетах директора находятся средства, источник происхождения которых неясен. Истец не исключает, что это может быть выведенная прибыль ООО. Кроме того, в материалах дела указывается, что в следственных органах МВД расследуется уголовное дело по факту хищения средств ООО «БМ». Подробности дела не раскрываются. По данным источников «Ъ-Прикамье», в прошлом году «Консалтинг-Сервис» обращался с заявлением о возбуж­дении дела о растрате.

В свою очередь, Елена Семенова считает, что «Консалтинг-Сервис» не может быть участником ООО «БМ». Так, она указывает, что связанные с соучредителем лица провели ряд сделок, в результате которых имущество бассейна оказалось в залоге. После этого ООО было вынуждено погасить часть задолженности в размере больше 23 млн руб. из собственных средств. Комментируя претензии по реконструкции здания, госпожа Семенова пояснила, что оно нуждалось в капитальном ремонте. Владельцы и руководители «Консалтинг-Сервиса», по ее словам, блокируют принятие важных для общества решений, в том числе касающихся изменения устава, привлечения кредитных средств и продления ее полномочий. Директор полагает также, что «Консалтинг-Сервис» злоупотребляет корпоративными правами, поскольку инициирует многочисленные проверки бассейна и намерено приостановить его деятельность.

Стоит отметить, что в 2022 году «Консалтинг-Сервис» обращался в суд с требованием об отстранении Елены Семеновой от осуществления прав и обязанностей гендиректора ООО «БМ». Тогда истец указывал, что полномочия госпожи Семеновой, исходя из устава общества, закончились еще в 2017 году. С тех пор «Консалтинг-Сервис» убежден, что она занимает эту должность незаконно. Кроме этого, истец сообщил о «выводе» более 4 млн руб. на аффилированные с директором лица. В итоге суд в удовлетворении требований отказал.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что практика взаимных исков об исключении участников из ООО встречается нечасто. Тем не менее подобные споры типичны для затяжных корпоративных конфликтов, особенно при равном распределении долей. По словам юриста, при разрешении спора суд оценит, кто из участников реально сохраняет интерес в ведении общего дела, а кто использует конфликт для извлечения собственной выгоды. Однако в данном случае суд не может удовлетворить требования сразу двух сторон одновременно. «Исключение из состава общества — это мера ответственности за грубое нарушение обязанностей, и лицо, которое само вредит обществу, не может считаться добросовестным истцом. На практике суд либо откажет обоим, либо исключит одного — того, чье поведение признано более деструктивным, а интерес в продолжении бизнеса — менее добросовестным»,— отметил господин Денисов.

Анастасия Леонтьева