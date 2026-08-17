Мужчина погиб при пожаре после атаки БПЛА в Курской области

В поселке Велье Рыльского района дрон ударил по частному дому, там начался пожар. Во время спасения из здания инвалида погиб его 69-летний брат. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Вместе с соседями ему удалось вытащить мужчину через окно, сам он вернулся в горящий дом и, к сожалению, не выбрался»,— рассказал господин Хинштейн в «Максе». Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

За прошедшие сутки над Курской областью сбиты 132 беспилотника. Еще 75 раз ВСУ с помощью артиллерии атаковали отселенные районы региона. При атаке в селе Будки Глушковского района погибла женщина, ее муж ранен.