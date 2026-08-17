Хуситы заявили об ударе по саудовскому кораблю и четырем катерам в Красном море
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало саудовский десантный корабль и четыре сопровождавших его катера в Красном море у побережья Мохи. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
При атаке, по словам господина Сариа, использовали несколько баллистических ракет. Десантный корабль полностью сгорел, а часть сопровождавших его катеров потоплена, утверждают хуситы.
Движение наносит удары по Саудовской Аравии и ее судам в Красном море с конца июля. «Ансар Аллах» добивается отмены объявленной королевством морской блокады территории Йемена, подконтрольной хуситам.
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о морской блокаде Саудовской Аравии 20 июля 2026 года, после того как неделей ранее вышло из режима прекращения огня, действовавшего с 2022 года. Поводом для эскалации стала попытка просаудовской коалиции атаковать самолет с высокопоставленными хуситами 13 июля 2026 года, а также удар по аэропорту Саны.
С конца июля 2026 года хуситы регулярно атакуют саудовские суда и инфраструктуру, используя баллистические ракеты и беспилотники. Так, 23 июля 2026 года они сообщили о нападении на два саудовских танкера в Красном море, а 28 июля атаковали нефтяной танкер NCC Ghazal за нарушение морского эмбарго.
В начале августа 2026 года атаки продолжились: 5 августа хуситы ударили по нефтяным танкерам Wafa и Daisy в Красном море и Аденском заливе соответственно. 12 августа было атаковано саудовское судно, перевозившее военную технику, в Баб-эль-Мандебском проливе.
Хуситы заявляют, что морская блокада не является полным перекрытием пролива, а затрагивает только суда Саудовской Аравии, и является ответом на блокаду Йемена.