Хуситы заявили об ударе по саудовскому кораблю и четырем катерам в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало саудовский десантный корабль и четыре сопровождавших его катера в Красном море у побережья Мохи. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

При атаке, по словам господина Сариа, использовали несколько баллистических ракет. Десантный корабль полностью сгорел, а часть сопровождавших его катеров потоплена, утверждают хуситы.

Движение наносит удары по Саудовской Аравии и ее судам в Красном море с конца июля. «Ансар Аллах» добивается отмены объявленной королевством морской блокады территории Йемена, подконтрольной хуситам.