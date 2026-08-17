Начальник погранслужбы Литвы подал в отставку после инцидента на границе

Начальник Службы охраны госграницы Литвы генерал Рустамас Любаевас подал в отставку из-за умалчивания инцидента на границе с Белоруссией, о котором узнали СМИ. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Мартинас Кателинас.

«Генерал Любаевас меня лично уведомил о том, что, оценив все сложившиеся обстоятельства и не желая ставить под вопрос репутацию и престиж пограничного ведомства, он решил оставить пост начальника»,— пояснил господин Кателинас (цитата по ТАСС).

Инцидент, который скрыла погранслужба, произошел 26 июля в Лаздийском районе, возле заставы в Капчяместисе. Пограничники обнаружили 11-метровый подкоп через границу и устроили засаду, после чего задержали четырех нелегальных мигрантов. Позднее из туннеля выбрались еще около 20 человек. Из-за неравных сил пограничникам пришлось убежать. Мигранты же вернулись в Белоруссию.