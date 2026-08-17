Захарова: посол Японии в Москве завтра прибудет в МИД России
Посол Японии в Москве Акира Муто завтра прибудет в МИД России, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. По ее словам, дипломат «резко почувствовал себя лучше» после сегодняшних слов главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
На прошлой неделе японского посла вызвали в МИД из-за высказываний властей страны о визите президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат не явился ни 14, ни 17 августа. Причины отсутствия японская сторона объяснила «не очень внятно», а в своих заявлениях «перешла черту приличий», отметил господин Лавров.
Конфликт между Японией и Россией вокруг Курильских островов обострился 13 августа. Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил остров Итуруп, на который претендует Токио. МИД Японии выразил протест из-за поездки, а премьер-министр страны Санаэ Такаити назвала визит «совершенно неприемлемым» и заявила об ухудшении отношений между странами.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что острова вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных основаниях. Переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на введенные Токио санкции.
Визит Владимира Путина на остров Итуруп 13 августа 2026 года стал его первым посещением Южно-Курильских островов, хотя в 2010 году остров Кунашир посещал Дмитрий Медведев. Реакция Японии на поездку оказалась гипертрофированной, что подтверждается протестом МИД Японии и заявлением премьер-министра Санаэ Такаити, которая сочла визит «совершенно неприемлемым» и ухудшающим перспективы отношений.
Российский МИД, в свою очередь, считает реакцию Токио неприемлемой, заявляя, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России. В ответ на вызов российского посла в Японии Николая Ноздрева, российское посольство опубликовало заявление, подчеркивающее, что поездки президента по территории России являются суверенным делом российского руководства. Этот инцидент привел к тому, что Китай выступил с совместным заявлением с Россией, а США подтвердили поддержку Японии в территориальном вопросе.
Данный дипломатический конфликт не первый в истории отношений между странами: например, 23 апреля 2025 года МИД России уже выражал протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за планов Токио использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. 8 августа 2024 года также был заявлен протест посольству Японии в России из-за совместных японо-американских учений Orient Shield у дальневосточных границ России.