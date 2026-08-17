Захарова: посол Японии в Москве завтра прибудет в МИД России

Посол Японии в Москве Акира Муто завтра прибудет в МИД России, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. По ее словам, дипломат «резко почувствовал себя лучше» после сегодняшних слов главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

На прошлой неделе японского посла вызвали в МИД из-за высказываний властей страны о визите президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат не явился ни 14, ни 17 августа. Причины отсутствия японская сторона объяснила «не очень внятно», а в своих заявлениях «перешла черту приличий», отметил господин Лавров.

Конфликт между Японией и Россией вокруг Курильских островов обострился 13 августа. Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил остров Итуруп, на который претендует Токио. МИД Японии выразил протест из-за поездки, а премьер-министр страны Санаэ Такаити назвала визит «совершенно неприемлемым» и заявила об ухудшении отношений между странами.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что острова вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных основаниях. Переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на введенные Токио санкции.