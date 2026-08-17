В Ульяновске приговорен сотрудник УльГЭС, подкручивавший электросчетчики за взятки

В Ульяновске суд огласил приговор бывшему сотруднику муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (МУП «УльГЭС») Артему Гаврилову, признанному виновным в получении взяток в крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, следствием и судом установлено, что в период с января 2015 года по 31 декабря 2020 года заместитель руководителя службы по контролю и учету электроэнергии МУП «УльГЭС» Артем Гаврилов знал о наличии на различных объектах города приборов учета электроэнергии с возможностью вмешательства в их конструкцию. Как отмечают в полиции, эта особенность позволяла занижать объемы потребленной электроэнергии, в связи с чем этот специалист «ежемесячно получал денежные средства от собственников за сокрытие нарушений и непринятие в рамках своих полномочий мер по их устранению». Общая сумма полученных взяток составила свыше 2 млн руб.

По информации собеседников «Ъ-Волга», сотрудники службы сбыта АО «УльГЭС» за взятки, получаемые от ряда частных компаний, подключали счетчики электроэнергии таким образом, чтобы учитывалась лишь треть потребляемой электроэнергии. Остальное списывалось на потери в сетях. Первоначальная информация по возбужденному уголовному делу была собрана сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) регионального УМВД. Всего, по данным источников, в документах фигурирует 11 адресов частных компаний, где, по мнению силовиков, происходило хищение электроэнергии, среди них бани, сауны, рестораны.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Артема Гаврилова к штрафу в размере 8 млн руб. Кроме того, в доход государства было обращено имущество осужденного в размере 2,7 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск