В Новороссийске повреждены более 700 квартир при атаке БПЛА 12 августа

По последним данным, 705 квартир и 106 частных домов повреждены при атаке беспилотников в Новороссийске Краснодарского края в ночь на 12 августа. Основной ущерб — выбитые окна. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Городские службы, управляющие компании и волонтеры продолжают устранять последствия удара. Они убирают строительный мусор, осколки и поваленные деревья. В администрациях районов продолжают принимать документы и формировать списки пострадавших, рассказал господин Кравченко. Сейчас в перечне на получение компенсации указан 521 человек.

Касательно раненых глава города уточнил, что два человека остаются в тяжелом состоянии в краевой больнице. Еще один — под наблюдением врачей в городской больнице.

При атаке в Новороссийске 12 августа погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Еще как минимум 24 человека пострадали, из них 12 — доставили в больницу. Помимо жилых домов, под удар БПЛА попали четыре предприятия.