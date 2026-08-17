Nvidia инвестирует $105 млрд в дата-центр OpenAI

Составлено ИИ-Ассистентъ

Корпорация Nvidia в августе 2026 года вела переговоры о предоставлении OpenAI финансовой поддержки в размере 250 миллиардов долларов на аренду мощностей крупного дата-центра в США, который строит дочерняя компания японской корпорации SoftBank SB Energy. Эта сумма предусматривала, что Nvidia должна будет покрыть аренду и долговые обязательства на строительство, если OpenAI не сможет оплатить услуги SB Energy.

Ранее, в январе 2026 года, Nvidia подтвердила участие в финансировании OpenAI, но генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что сумма вложений будет значительно ниже ранее обсуждавшихся 100 миллиардов долларов. Тогда сообщалось, что инициатива по вложению 100 миллиардов долларов застопорилась из-за сомнений среди сотрудников Nvidia относительно бизнес-подхода OpenAI и рисков конкуренции.

Общая стоимость проекта дата-центра может превысить 500 миллиардов долларов, включая чипы, которые будут установлены. Nvidia также обсуждала возможность финансирования закупки чипов для OpenAI на 350 миллиардов долларов. Проект Stargate, аналогичный по масштабу, был анонсирован в январе 2025 года OpenAI и SoftBank с объемом инвестиций до 500 миллиардов долларов в течение четырех лет.