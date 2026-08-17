Россия поможет странам Африки в борьбе с терроризмом
Россия и Гана договорились сотрудничать в области безопасности, в том числе для оказания помощи странам Сахеля: Буркина-Фасо, Мали и Нигеру. Об этом заявил министр иностранных дел Ганы Самюэл Окудзето Аблаква после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Мы согласились, что будем работать над миром и безопасностью. Вы знаете, что ситуация в Сахеле становится весьма сложной. Это глобальный эпицентр терроризма, насильственного экстремизма. И мы согласились, что будем сотрудничать с Россией, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в Буркина-Фасо, в Мали и Нигере»,— заявил Окудзето Аблаква (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД Ганы напомнил, что его страна будет председательствовать в Африканском союзе с января следующего года и продолжит работать со всеми международными партнерами, чтобы справиться с конфликтами в регионе, в том числе в регионе Сахеля.
В июле 2026 года Россия и Конфедерация государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) выпустили совместное заявление, в котором обвинили Украину и Францию в сговоре с террористическими группировками в регионе Сахеля. Тогда глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в укреплении связей между странами и готовность РФ способствовать усилению вооруженных сил Сахеля.
Министр иностранных дел Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква встречался с Сергеем Лавровым в августе 2026 года, где обсуждался запрос Ганы относительно ее граждан в зоне российской СВО. Российский министр сообщил, что профильные структуры рассмотрят обращение Ганы, как и аналогичные запросы от других стран. В декабре 2025 года на министерской конференции Форума сотрудничества Россия—Африка в Каире Сергей Лавров обещал содействовать африканским странам в искоренении «различных форм неоколониализма» и в борьбе с терроризмом.