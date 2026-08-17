Курс доллара ЦБ на 18 августа превысил 85 руб. впервые с сентября 2025 года

Банк России (ЦБ) установил курс доллара на 18 августа на уровне 85,01 руб., евро — 98,34 руб., юаня — 12,63 руб. В последний раз официальный курс американской валюты превышал 85 руб. 12 сентября 2025 года.

Курс доллара ЦБ на 18 августа поднялся на 0,47 руб., евро — на 0,82 руб., юаня — на 0,15 руб. При этом курс доллара на бирже Forex в 18:02 мск составлял 84,95 руб. (+0,84%), а евро — 98,43 руб. (+1,02%). Курс юаня к тому же моменту, напротив, снижался на 0,99% — до 12,6 руб.