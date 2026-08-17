Глава РЭО рассказал о планах провести аудит в отрасли обращения с ТКО

«Российский экологический оператор» (ППК РЭО) проведет аудит в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил новый глава РЭО Павел Косов в интервью «Ъ». По его итогам компания определит меры, подходящие для привлечения инвестиций.

«Первое время я планирую посвятить погружению в тему: аудиту текущего состояния, диалогу с региональными операторами, иными участниками отрасли, инвесторами и профильными ведомствами»,— рассказал глава РЭО. Необходимо понять, где реально существуют барьеры для частного капитала, пояснил он.

По словам господина Косова, окупаемости инвестиций в отрасль обращения с ТКО сложно достичь одним рычагом. «Моя задача — определить, какая комбинация нужна именно на этом этапе развития отрасли»,— заключил глава РЭО.

Подробности — в интервью Павла Косова «Ъ».