Глава РЭО рассказал о планах провести аудит в отрасли обращения с ТКО
«Российский экологический оператор» (ППК РЭО) проведет аудит в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил новый глава РЭО Павел Косов в интервью «Ъ». По его итогам компания определит меры, подходящие для привлечения инвестиций.
«Первое время я планирую посвятить погружению в тему: аудиту текущего состояния, диалогу с региональными операторами, иными участниками отрасли, инвесторами и профильными ведомствами»,— рассказал глава РЭО. Необходимо понять, где реально существуют барьеры для частного капитала, пояснил он.
По словам господина Косова, окупаемости инвестиций в отрасль обращения с ТКО сложно достичь одним рычагом. «Моя задача — определить, какая комбинация нужна именно на этом этапе развития отрасли»,— заключил глава РЭО.
Подробности — в интервью Павла Косова «Ъ».
Павел Косов был назначен генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) 17 августа 2026 года распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. До этого назначения он возглавлял АО «Росагролизинг». В своей новой должности Павел Косов планирует повысить прозрачность сферы обращения с отходами.
Косов отметил важность цифровизации для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), подчеркнув, что качество данных является ключевым условием управляемости. Он считает необходимым оценить эффективность существующих цифровых систем, прежде чем внедрять новые решения.
В декабре 2025 года в Курске не состоялись торги по четырем госзакупкам на вывоз ТКО общей стоимостью 290 млн рублей, так как не поступило ни одной заявки от потенциальных подрядчиков. Заказчиком выступил региональный оператор по обращению с ТКО — АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (подконтрольно властям региона).