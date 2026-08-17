Минтранс опроверг слухи об изменении правил обработки персональных данных пассажиров

Минтранс России опроверг сообщения о возможном изменении порядка хранения и обработки данных пассажиров. В ведомстве отметили, что планируют разрешить передачу Росстату лишь обезличенной информации о рейсах, маршрутах, датах поездок и количестве пассажиров. Это позволит службе рассчитывать индекс потребительских цен на эти услуги.

«В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года. При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан», — заявили в Минтрансе (цитата по ТАСС).

11 августа Минтранс опубликовал проект приказа о передаче данных пассажиров в единую базу. Согласно проекту, новый порядок должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года и заменить действующий приказ Минтранса России от 2 мая 2024 года. Некоторые СМИ предположили, что документ предусматривает создание новой базы данных, доступ к которой получат различные ведомства, в том числе Росстат.