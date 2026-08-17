В Тульской области сообщили о простое объекта Wildberries после пожара 5 августа

Распределительный центр Wildberries в Алексине Тульской области находится в простое после возникшего при атаке БПЛА пожара. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, передает «Интерфакс».

Как уточнил министр труда Тульской области Алексей Федосеев, в распределительном центре работают более 7 тыс. человек. На горячую линию поступило более 280 звонков от сотрудников объекта. На прошлой неделе, рассказал господин Федосеев, министерство труда и министерство развития предпринимательства и торговли региона совместно с представителями RWB провели для работников встречу с сотрудниками центров занятости и потенциальными работодателями. На предложенные вакансии откликнулись свыше 160 человек из 2 тыс. пришедших на встречу.

ЧП в Алексине произошло 5 августа. При атаке пострадал один человек. По данным объединенной компании RWB, прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты.