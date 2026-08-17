Киллер ответил за старое убийство

Суд в Москве вынес приговор бывшему участнику действовавшей в Татарстане ОПГ «29-й комплекс» Алексею Олесику. По версии следствия, фигурант по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова в 1999 году расправился с криминальным авторитетом Айдаром Исрафиловым, а также участвовал в убийстве двух бандитов в ходе криминальных разборок. Подсудимый вину признал, но не согласился с трактовкой его действий по одному из эпизодов. Суд назначил ему 19 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Московский городской суд 17 августа вынес приговор бывшему участнику действовавшей в Татарстане ОПГ «29-й комплекс» Алексею Олесику. Ему вменяют участие в банде и преступном сообществе (ст. 209 и 210 УК РФ), три убийства (ст. 105 УК РФ), незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ) и подделку документов (ст. 327 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, Алексей Олесик числился в розыске с 2002 года, восемь лет спустя суд в Набережных Челнах заочно арестовал его, а задержать фигуранта удалось только в ноябре прошлого года. Все это время он скрывался в Шахтах Ростовской области по поддельным документам на имя Алексея Черкасова и работал в отделе снабжения на заводе «Техмаш».

По версии следствия, в 1995 году Алексей Олесик устроился охранником в ЧОП «Бас», подконтрольный лидерам группировки, затем стал личным телохранителем одного из главарей — Адыгана Саляхова (Алик Большой), а к 1999 году окончательно вошел в состав ОПГ «29-й комплекс».

В августе 1999 года, согласно обвинительному заключению, Алексей Олесик по заказу тогдашнего главы Елабуги Ильшата Гафурова застрелил в Москве депутата горсовета Елабуги Айдара Исрафилова. Поводом стали угрозы Исрафилова публично разоблачить преступную деятельность Гафурова и верхушки ОПГ, а также его намерение баллотироваться в Госдуму. Заказчик пообещал $100 тыс., орудием стал переделанный из газового пистолет с глушителем, переданный Олесику через сообщников. Само убийство было заранее спланировано: другой лидер группировки — Шакиров под предлогом встречи с журналистами выманил депутата в Москву.

Второй эпизод дела — убийство двух членов банды, Гурьева и Бондарева, в сентябре 2001 года в московской квартире в ходе внутреннего вооруженного конфликта между Саляховым и его подчиненным Рузаликом. Олесик участвовал в нападении в составе группы из семи человек, однако выстрелы произвел его подельник Беленко. Затем трупы расчленили и спрятали в Подмосковье.

Вину подсудимый признал и заявил о раскаянии, однако считает многие формулировки следствия неточными. Его адвокат Александр Герасин в ходе процесса заявил ходатайство о переквалификации действий Олесика по эпизоду с убийством Бондарева и Гурьева на более мягкую статью о сокрытии преступления (ст. 316 УК РФ). По его словам, все свидетели подтвердили, что Олесик прямого участия в расправе не принимал, а просто находился на месте преступления вместе со другими фигурантами.

Во время прений представитель гособвинения заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и просил назначить ему 22 года колонии.

Адвокат Герасин, в свою очередь, просил не назначать Олесику такое строгое наказание, учесть его раскаяние и применить сроки давности, которые давно вышли.

Суд, однако, доводам защиты не внял и назначил подсудимому 19 лет с отбыванием первых трех из них в тюрьме, а остальных — в колонии строгого режима, а также штраф в размере 50 тыс. руб.

Адвокат Герасин комментировать приговор не стал, сославшись на то, что еще не успел ознакомиться с его мотивировочной частью. Однако он заявил, что обжаловать его, скорее всего, придется.

Беленко был ранее осужден за другие убийства. Сейчас он находится в зоне СВО и даже был представлен к ордену.

В мае 2025 года Ильшат Гафуров, после карьеры чиновника занявший должность ректора КФУ, был приговорен к 22 годам колонии за убийство Исрафилова (апелляция снизила срок до 18 лет). Он вину не признал. Адвокаты отмечали, что обвинение в отношении их подзащитного строится лишь на показаниях бывших лидеров оргпреступного сообщества «29-й комплекс», в том числе Адыгана Саляхова, отбывающего длительный срок.

Ефим Брянцев