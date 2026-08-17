В Самарской области осужден судоводитель по делу о гибели пассажира из-за опасного маневра

Житель Самарской области признан виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека). Он допустил опасный маневр, вследствие чего погиб пассажир. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как установил суд, в июле 2025 года на Волге, у острова Зелененький в Самарской области, житель региона управлял маломерным прогулочным катером «Каштан». Он неверно маневрировал в штормовых условиях, что привело к опрокидыванию и затоплению судна. Четыре человека, включая судоводителя, оказались в воде, а одна из пассажирок не смогла выбраться и утонула.

Подсудимому суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства и с лишением права управления водным транспортом на 2 года.

Руфия Кутляева