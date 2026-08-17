Посевные площади в Удмуртии сократились более чем на 3,5%

Посевные площади сельскохозяйственных культур в Удмуртии сократились до 841,8 тыс. га в 2026 году. Это на 3,6% меньше, чем в 2025-м, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Площади под зерновые и зернобобовые культуры снизились на 3,7%, до 297,7 тыс. га, кормовые культуры — на 5,8%, до 485,7 тыс. га. Площади под картофель за год практически не изменились и составили 18,5 тыс. га.

Поля под технические культуры, напротив, выросли на 47%, до 36,7 тыс. га. Большая часть из них, или 31 тыс. га, — масличные культуры, в основном рапс.