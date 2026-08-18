«Рассветы» над Атаевкой

Арбитражный суд Башкирии не нашел нарушений при заключении договора комплексного развития территории возле поселка Атаевка. В январе 2025 года мэрия Уфы заключила его с ООО «Специализированный застройщик «Рассветы»» (входит в ГК «Строитэк»). Компания намерена построить в квартале около 400 тыс. кв. м жилья, а также соцобъекты. УФАС по Башкирии пришло к выводу, что при проведении торгов были допущены нарушения, поэтому договор должен быть признан недействительным. Арбитражный суд доводы антимонопольной службы не признал. Юристы полагают, что попытка оспорить решение в апелляции ситуацию не изменит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Башкирии не поддержал доводы УФАС в споре с мэрией Уфы

Фото: Идэль Гумеров Арбитражный суд Башкирии не поддержал доводы УФАС в споре с мэрией Уфы

Фото: Идэль Гумеров

Управлению Федеральной антимонопольной службы по Башкирии не удалось в арбитражном суде республики добиться признания недействительным договора о комплексном развитии незастроенной территории вблизи уфимского поселка Атаевка. Соответствующий иск ведомство подало к администрации Уфы и специализированному застройщику «Рассветы» в феврале 2025 года. Тогда же по ходатайству ведомства суд наложил обеспечительные меры, запретив исполнение договора.

Как сообщал „Ъ“, 10 января 2025 года «Рассветы» победили в торгах мэрии Уфы на право комплексного развития незастроенной территории возле Атаевки общей площадью 122,6 га. Договор был подписан пять дней спустя. Застройщик предложил вложить в проект 36,37 млрд руб., условия конкурса предполагали минимальное финансирование в размере 34,2 млрд руб. Также «Рассветы» гарантировали, что у компании есть 200 млн руб. для строительства детского сада на 90 мест и оборудование для производства бетона, и спецтехника. Срок реализации проекта — 15 лет с момента заключения договора. Предельный объем жилищного строительства — 390,3 тыс. кв. м. Помимо жилья застройщик намерен возвести в квартале школу на 2 тыс. мест, пять детских садов на 720 мест, поликлинику и парк площадью около 10 га.

ООО «Специализированный застройщик „Рассветы“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в ноябре 2024 года. Компания является заказчиком-застройщиком, генеральным подрядчиком. Принадлежит (через ООО «Специализированный застройщик „Строитэк“») Рустаму Аннамурадову и Рустему Каримову. В 2025 году при выручке 6,2 млн руб. чистая прибыль компании составила 259 тыс. руб.

В УФАС, следует из материалов суда, полагают, что мэрия при проведении торгов нарушила закон, заключив договор ранее десятидневного срока на обжалование результатов конкурса. 16 января, пояснило ведомство, к нему обратилось ООО «Тамам» (владелец — Айдар Шавалиев) с жалобой, которая была признана частично обоснованной. Суть претензий в решении суда не указана, в карточке конкурса жалоба не опубликована.

Компания «Тамам», участвовавшая в судебном разбирательстве в качестве третьего лица, заявила, что мэрия незаконно сократила срок подачи заявок на участие в торгах.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что закон не запрещает заключать договоры КРТ ранее десяти дней после торгов. Также арбитражный суд учел, что ранее Октябрьский райсуд Уфы уже отказал в признании недействительным спорного договора и его решение вступило в силу.

Довод «Тамам» суд также отклонил: администрация Уфы принимала заявки 22 дня.

В компании «Строитэк» вчера сообщили „Ъ“, что из-за судебного спора компания не может приступить к реализации проекта около полутора лет. «ГК «СтроиТЭК» рассчитывает, что подтвержденная судом законность проведения торгов позволит устранить препятствия для реализации проекта и приступить к выполнению обязательств по комплексному развитию территории, имеющей важное значение для развития Уфы и обеспечения жителей современным жильем и социальной инфраструктурой»,— отметили в компании.

УФАС по Башкирии пока не приняло решение об обжаловании судебного акта в апелляционной инстанции, пояснили в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что решение суда «выглядит выверенным и опирается на приоритет специальных норм и правовые позиции ВС». По ее словам, Градостроительный кодекс и Правила заключения договора о комплексном развитии территории не содержат нормы о десятидневном моратории на подписание договора после подведения итогов. «В целом, на мой взгляд, шансов на отмену решения в апелляции, в отсутствие грубых процессуальных нарушений, практически нет»,— отметила эксперт.

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов согласен с тем, что «суд достаточно подробно разобрал все доводы сторон». «Суд правильно пришел к выводу о том, что законом не предусмотрено, что договор перед подписанием должен «отлежаться». Важным является и наличие вступившего в законную силу судебного акта Октябрьского райсуда, которым уже была дана оценка обжалуемому договору», — пояснил господин Мингазетдинов.

Булат Баширов