Новый глава «Российского экологического оператора» рассказал “Ъ” об оздоровлении мусорной сферы

17 августа опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении бывшего главы АО «Росагролизинг» Павла Косова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). В первом интервью в новой должности Павел Косов рассказал “Ъ” о намерении повысить прозрачность сферы обращения с отходами и оценил ее сегодняшнее состояние.

Первое время новый руководитель посвятит погружению в тему: аудиту текущего состояния, диалогу с региональными операторами, иными участниками отрасли, инвесторами и профильными ведомствами, чтобы понять, где реально существуют барьеры для частного капитала.

Подробности — в интервью Павла Косова «Ъ».