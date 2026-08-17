«Логика молока» вложит 30 млрд руб. в новый завод в Подмосковье

Производитель молочной продукции «Логика молока» планирует построить флагманский комбинат на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» Московской области, сообщили в компании. Предприятие будет оборудовано на базе бывшего склада автоконцерна Mercedes-Benz. Компания планирует инвестировать в проект до 30 млрд руб.

Площадь приобретенного объекта и прилегающих территорий не раскрывается. Сам логистический комплекс Mercedes-Benz занимал более 50 тыс. кв.м. На заводе оборудуют 11 линий для производства молока, кисломолочных продуктов и творожных десертов с возможностью расширения под новые продукты. Максимально возможная мощность переработки составит до 1 750 тонн сырого молока в сутки.

Строительство нового завода в компании аргументируют растущим спросом на молочную продукцию и необходимостью нарастить объем производства для его обеспечения и расширения продуктового портфеля.

После ухода Danone из России в 2022 году ее доли в российской «дочке» были переданы в управление Росимущества. Через несколько месяцев АО «Данон Россия» была переименована в Health & Nutrition (H&N), а спустя два года — в «Логика молока». Компания выпускает молочную продукцию брендов «Простоквашино», «АктиБио», Actimuno, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Био Баланс», «Актуаль» и других. Также производит напитки на растительной основе под брендом Planto.