Нетаньяху встретился с Кушнером и Младеновым в Иерусалиме

Составлено ИИ-Ассистентъ

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов планировали визит в Израиль и Египет на следующей неделе, чтобы согласовать дальнейшие шаги и сгладить разногласия по Газе.

В начале августа 2026 года Биньямин Нетаньяху отверг план вывода войск из сектора Газа, предложенный Советом мира и поддержанный президентом США Дональдом Трампом, что в Белом доме расценили как часть предвыборной кампании.

До этого, в конце января 2026 года, Джаред Кушнер уже посещал Израиль вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения ситуации в секторе Газа, а в феврале они информировали Дональда Трампа об итогах заседания «Совета мира» по сектору Газа.

В декабре 2025 года Биньямин Нетаньяху сообщал, что первая фаза реализации плана США по прекращению огня в секторе Газа близится к завершению, и вскоре должен начаться второй этап, предполагающий разоружение движения «Хамас» и демилитаризацию Газы.