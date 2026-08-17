Нетаньяху встретился с Кушнером и Младеновым в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с зятем президента США Джаредом Кушнером, который входит в число переговорщиков по Ближнему Востоку. Встреча прошла в Иерусалиме, сообщил ТАСС советник главы израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
Также на переговорах присутствовал высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. При этом господин Гендельман не смог подтвердить участие бывшего премьера Великобритании Тони Блэра. Другие подробности встречи неизвестны.
Главная тема встречи — выполнение договоренностей по демилитаризации сектора Газа, писал Axios. Согласно плану, «Хамас» и другие вооруженные группировки сдадут свое легкое и тяжелое вооружение и позволят демонтировать их многокилометровую тоннельную систему. После этого Израиль должен будет вывести свои войска из прибрежного анклава, на место которых придут миротворцы из Международных сил стабилизации (МСС). Биньямин Нетаньяху не поддержал эту инициативу. Теперь США хотят понять, насколько премьер был серьезен в своей оппозиции.
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов планировали визит в Израиль и Египет на следующей неделе, чтобы согласовать дальнейшие шаги и сгладить разногласия по Газе.
В начале августа 2026 года Биньямин Нетаньяху отверг план вывода войск из сектора Газа, предложенный Советом мира и поддержанный президентом США Дональдом Трампом, что в Белом доме расценили как часть предвыборной кампании.
До этого, в конце января 2026 года, Джаред Кушнер уже посещал Израиль вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения ситуации в секторе Газа, а в феврале они информировали Дональда Трампа об итогах заседания «Совета мира» по сектору Газа.
В декабре 2025 года Биньямин Нетаньяху сообщал, что первая фаза реализации плана США по прекращению огня в секторе Газа близится к завершению, и вскоре должен начаться второй этап, предполагающий разоружение движения «Хамас» и демилитаризацию Газы.