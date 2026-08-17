Нижегородский пенсионер передал почти 6 млн рублей «сотрудникам госструктур»

Полиция расследует дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению 68-летнего жителя Нижнего Новгорода, который передал 5,9 млн руб. «сотрудникам государственных структур». Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации, нижегородец получал от мошенников звонки и сообщения через мессенджер. Злоумышленники убедили его в том, что все накопленные сбережения могут вот-вот сгореть и их нужно перевести на безопасный счет.

Следуя инструкциям, пенсионер передал «сотруднику Центробанка» пакет с 4 млн руб., назвав кодовое слово «Азалия», а на следующий день отнес оставшиеся 1,9 млн неизвестному курьеру, произнеся шифр «Сахалин».

Егор Емельянов