В Татарстане могут запустить производство керамической плитки за 8 млрд рублей

В Татарстане с участием китайской компании планируют открыть завод по производству керамической плитки для ценового сегмента «выше среднего». Объем инвестиций составит порядка 8 млрд руб. Об этом в интервью РБК Татарстан сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Из предложенных вариантов (Бугульма, Иннополис) компания выбрала особую экономическую зону «Алабуга», где для нее подобрали участок площадью 22 га. В планах — запуск двух производственных линий, ежегодно завод будет выпускать 7,5 млн кв. м плитки.

Проект реализуется с участием Hangzhou Nobel Group. По словам госпожи Минуллиной, переговорный процесс занял семь месяцев.

Анар Зейналов