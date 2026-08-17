В Самаре вынесен приговор экс-директору стройфирмы по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства

Ленинский районный суд Самары признал виновным бывшего директора строительной компании Николая Нешпора по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия и суда, в 2016 году подсудимый принял на себя обязательства завершить строительство проблемного объекта — многоквартирного дома в Железнодорожном районе Самары, который изначально возводился за счет средств дольщиков. В рамках госпрограммы по развитию жилищного строительства Николай Нешпор получил из областного бюджета субсидию в размере 50 млн руб.

В 2019 году дом был построен и введен в эксплуатацию, но права четырех дольщиков не были восстановлены. Предназначавшиеся им квартиры общей стоимостью более 9 млн руб. директор передал другим лицам, а полученные за них деньги похитил.

Руфия Кутляева