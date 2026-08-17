Экс-депутат Госдумы от Оренбуржья заочно приговорен к девяти годам колонии

Черемушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима экс-депутата Госдумы от Оренбургской области Сергея Петрова. Он также известен как основатель крупнейшего автодилера России «Рольф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

Бывшего депутата признали виновным в незаконном выводе за рубеж около 4 млрд руб. Кроме того, суд наложил на Сергея Петрова штраф в размере 800 тыс. руб.

Двое предполагаемых сообщников экс-политика, Татьяна Луковецкая и Георгия Кафкалия, осуждены на восемь с половиной лет заключения каждый. Процесс проходил заочно, так все фигуранты находятся за границей.

По данным следствия, преступление было совершено в 2014 году, когда 3,938 млрд руб. компании «Рольф», полученных от коммерческой деятельности, по подложному договору купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» были выведены в Австрию. Следствие трактовало действия подсудимых как совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Андрей Сазонов